Ваш Android-смартфон гальмує? Ці налаштування потрібно вимкнути просто зараз

Обмеження фонових процесів

Ваш смартфон на Android розроблений для багатозадачності та дає змогу запускати кілька додатків одночасно у фоновому режимі. Параметр "Обмеження фонових процесів" відіграє важливу роль у тому, наскільки ефективно ваш телефон справляється з багатозадачністю.

За замовчуванням Android дає змогу безлічі додатків працювати у фоновому режимі, що споживає цінні ресурси системи, як-от оперативна пам'ять (RAM) і обчислювальна потужність. На потужних пристроях з великою кількістю ресурсів це може не створювати проблем, але на бюджетних або старих моделях призводить до уповільнення роботи.

Якщо занадто багато додатків працює у фоні, пристрій може почати гальмувати під час запуску нових програм, помітно лагати або навіть тимчасово зависати. Налаштування "Обмеження фонових процесів" дає змогу контролювати кількість додатків, що працюють у фоні в будь-який момент часу.

Цей параметр знаходиться в прихованому меню "Для розробників", яке потрібно спочатку активувати. Перейдіть у "Налаштування", "Параметри розробника", "Обмеження фонових процесів" і встановіть ліміт: 1, 2, 3, 4 або повністю забороніть фонові процеси.

Важливо пам'ятати: занадто жорстке обмеження може вплинути на сповіщення або роботу застосунків, яким потрібне постійне фонове з'єднання, наприклад, музичних сервісів або месенджерів. Якщо виникнуть проблеми, рекомендується повернути значення на "Стандартний ліміт".

Хоча кожна з цих змін сама по собі не зробить ваш Android миттєво швидшим, їхня сукупність може помітно поліпшити продуктивність. Важливо грамотно оптимізувати пристрій для більш плавної роботи.

І не забувайте про базові речі: регулярно очищайте пам'ять телефону, встановлюйте оновлення ПЗ і перевіряйте пристрій на наявність шкідливих програм - це критично важливо для довгострокової швидкості та стабільності.

Якщо у фоновому режимі запущено занадто багато додатків, ваш пристрій може зазнавати труднощів із завантаженням (фото: MakeUseOf)

Масштаб анімації 1x

Ваш Android-смартфон наповнений тонкими анімаціями, які програються під час відкриття додатків, навігації по меню або перемикання екранів. Хоча такі анімації роблять інтерфейс красивішим, на старих пристроях вони можуть створювати відчуття повільної роботи.

За замовчуванням анімації відтворюються з масштабом 1x. Зменшення масштабу або повне вимкнення анімацій дає змогу прискорити роботу телефона за рахунок швидшого запуску та перемикання додатків. Це один із найефективніших способів "оживити" старий Android.

Для цього спочатку активуйте меню "Параметри розробника": зайдіть у "Налаштування", "Про телефон", "Відомості про ПЗ" і швидко натисніть по пункту "Номер збірки" сім разів. Потім введіть PIN-код для підтвердження.

Коли меню буде доступне, перейдіть у "Налаштування", "Параметри розробника" і змініть параметри: "Масштаб віконної анімації", "Масштаб анімації переходів" і "Тривалість анімації". Встановіть кожну опцію на 0.5x для прискорення або вимкніть повністю.

Анімації можуть зробити ваш телефон Android повільним (фото: MakeUseOf)

Автосинхронізація акаунтів

За замовчуванням, коли ви додаєте акаунти на Android-пристрої, він автоматично вмикає їх фонову синхронізацію. Це забезпечує актуальність контактів, листів, подій календаря та іншої важливої інформації на всіх пристроях.

Хоча це зручно, часта синхронізація безлічі акаунтів збільшує навантаження на процесор і мережеві ресурси. Чим більше акаунтів синхронізуються, тим сильніше пристрій завантажений у фоновому режимі.

Якщо телефон почав "гальмувати", варто перевірити, чи всі акаунти дійсно потребують постійної синхронізації. Для цього відкрийте "Налаштування", "Акаунти та архівація", "Управління акаунтами". Там можна відключити синхронізацію для тих облікових записів, які ви рідко використовуєте.

Автоматична синхронізація для облікових записів (фото: MakeUseOf)

Фонова активність додатків

На вашому Android-пристрої встановлено безліч застосунків, і багато з них працюють у фоні для синхронізації даних. Хоча деяким додаткам справді потрібно бути активними для отримання сповіщень або оновлень, надлишкова їхня активність сповільнює пристрій.

Ви можете перевірити, які програми працюють у фоновому режимі, через меню "Батарея" в налаштуваннях. Після цього можна обмежити їхню активність, заборонивши фонову роботу для непотрібних додатків.

Обмеження фонової активності не тільки прискорить роботу смартфона, а й значно подовжить термін служби акумулятора.

Як обмежити фонову активність додатків (фото: MakeUseOf)

Зміна швидкості обробки даних

Більшість Android-смартфонів дають змогу перемикатися між різними режимами продуктивності. Наприклад, на пристроях Samsung швидкість обробки за замовчуванням встановлена на "Оптимізовану". Цей режим забезпечує баланс між продуктивністю, енергоспоживанням і тепловиділенням, щоб телефон працював плавно, не перегріваючись і не розряджаючись занадто швидко.

Хоча оптимізований режим зазвичай добре справляється зі своїми завданнями, він не завжди підходить для роботи з ресурсоємними додатками та іграми. Якщо ваш смартфон почав гальмувати, варто переключитися на вищу продуктивність.

На Samsung для цього потрібно зайти в "Налаштування", "Догляд за пристроєм", "Швидкість обробки" і вибрати режим "Висока" або "Максимальна" для підвищення продуктивності.

На інших пристроях Android подібні налаштування також доступні, хоча їхнє розташування може відрізнятися. Знайти їх можна, ввівши в пошуку налаштувань запит "Режим продуктивності" або "Швидкість обробки".

Швидкість обробки змін (фото: MakeUseOf)

RAM Plus або RAM Boost

Функція RAM Plus (або RAM Boost) дає змогу збільшити продуктивність, використовуючи частину вбудованої пам'яті телефону як віртуальну оперативну пам'ять. На папері це виглядає як ефективний спосіб прискорити пристрій, особливо якщо фізичної оперативної пам'яті недостатньо. Однак на практиці все не так просто.

ПЗП працює значно повільніше за оперативну пам'ять. Тому, коли пристрій активно використовує віртуальну оперативну пам'ять, продуктивність може навіть погіршитися: перемикання між додатками стає повільним, час завантаження збільшується, а фонові додатки часто перезапускаються замість миттєвого відновлення.

Якщо на вашому пристрої 8 ГБ оперативної пам'яті або більше, використання RAM Plus або RAM Boost може скоріше нашкодити, ніж допомогти. Щоб вимкнути цю функцію на Samsung, відкрийте "Налаштування", "Батарея і догляд за пристроєм", "Пам'ять", "RAM Plus" і деактивуйте перемикач. На інших Android-смартфонах можна знайти це налаштування через пошук за запитом "RAM Plus" або "RAM Booster" у меню налаштувань.

RAM Plus або RAM Boost (фото: MakeUseOf)

Адаптивна батарея

Функція "Адаптивна батарея" на Android створена для збільшення часу автономної роботи телефону за рахунок вивчення ваших звичок використання додатків. Вона обмежує фонову активність додатків, які ви використовуєте рідко, що дає змогу економити заряд.

У теорії це чудове рішення, але на практиці адаптивна батарея може уповільнити роботу пристрою. Через обмеження фонових процесів додатки можуть довше завантажуватися, а сповіщення від них - приходити із затримкою.

Якщо у вашого смартфона велика ємність акумулятора і підтримується швидке заряджання, переваги функції "Адаптивна батарея" можуть бути не настільки відчутні. У такому разі її краще вимкнути.

Щоб це зробити, зайдіть у "Налаштування", "Батарея", "Адаптивні налаштування" і вимкніть перемикач "Адаптивна батарея". На смартфонах Samsung шлях такий: "Налаштування", "Батарея", "Обмеження фонового використання", потім відкрийте меню (три крапки) і виберіть "Адаптивна батарея", після чого вимкніть функцію.

Функція Android Adaptive Battery покликана допомогти продовжити термін служби батареї вашого телефону (фото: MakeUseOf)