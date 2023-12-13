Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Видання повідомляє, що при релізі Android 14 QPR2 Beta 1 було виявлено нову сторінку налаштувань, призначену для функції під назвою "Private Space". На той момент вони лише припускали, що ця опція дозволить приховувати програми на смартфоні від інших користувачів. З релізом Android 14 QPR2 Beta 2 стало зрозумілим, що їхні припущення були вірними.

Крім того, їм вдалося активувати нову функцію "Особистий простір" через розділ "Безпека та конфіденційність" у налаштуваннях пристрою. Процес налаштування "Private Space" включає створення нового профілю, пов'язаного з основним користувачем Android, аналогічно робочому профілю.

Процес налаштування "Private Space" (фото: Android Police)

Таким чином, повідомлення від програм, запущених в особистому профілі, будуть приховані до моменту розблокування. Для захисту свого профілю від сторонніх користувачів передбачені методи, такі як PIN-код, пароль, шаблон введення або біометричні дані.

На даний момент доступ до програм з основного особистого профілю здійснюється через нижню панель, і Google проводить тестування можливості розблокування через пошук за ключовими словами "private space". Це може бути корисним, якщо користувач хоче приховати факт використання цієї функції.

Доступ до програми здійснюється через нижню панель (фото: Android Police)

Однак деякі елементи поки не працюють, і ця функція може змінитися до моменту остаточного релізу, оскільки журналісти сумніваються, що Google представила остаточну версію інтерфейсу користувача.

Імовірно, ця функція буде офіційно представлена в Android 15 восени наступного року.