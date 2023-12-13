Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Издание сообщает, что при релизе Android 14 QPR2 Beta 1 была обнаружена новая страница настроек, предназначенная для функции под названием "Private Space". В тот момент они лишь предполагали, что эта опция позволит скрывать приложения на смартфоне от других пользователей. С релизом Android 14 QPR2 Beta 2 стало понятно, что их предположения были верны.

Кроме того, им удалось активировать новую функцию "Личное пространство" через раздел "Безопасность и конфиденциальность" в настройках устройства. Процесс настройки "Private Space" включает в себя создание нового профиля, связанного с основным пользователем Android, аналогично рабочему профилю.

Процесс настройки "Private Space" (фото: Android Police)

Таким образом, сообщения от программ, запущенных в личном профиле, будут скрыты до момента разблокировки. Для защиты своего профиля от сторонних пользователей предусмотрены методы, такие как PIN-код, пароль, шаблон ввода или биометрические данные.

На данный момент доступ к программам из основного личного профиля осуществляется через нижнюю панель, и Google производит тестирование возможности разблокировки через поиск по ключевым словам "private space". Это может быть полезно, если пользователь хочет скрыть факт использования этой функции.

Доступ к программе осуществляется через нижнюю панель (фото: Android Police)

Однако некоторые элементы пока не работают, и эта функция может измениться к моменту окончательного релиза, поскольку журналисты сомневаются в том, что Google представила окончательную версию пользовательского интерфейса.

Вероятно, эта функция будет официально представлена в Android 15 осенью следующего года.