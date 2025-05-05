Android 16, AI і не тільки. Що покажуть на головній презентації Google у 2025 році

Android 16

Раніше одними з найбільш пам'ятних моментів конференції I/O були виступи Дейва Берка з презентацією нововведень Android. Однак останніми роками Android відійшов на другий план. Цього року все зміниться - Google проведе окрему презентацію Android Show: I/O Edition 13 травня. Компанія вже заявила, що у неї "є чим поділитися".

Презентацію проведе Самір Самат, президент Android-екосистеми, який змінив Берка у 2024 році. Можна очікувати попередній показ Android 16. Google вже підтвердила, що нова ОС вийде до другої половини року, тож можливо - стабільна версія з'явиться просто в день заходу.

За даними Android Authority, серед нових функцій - сповіщення в стилі Live Activities і поліпшений інструмент вибору фото з підтримкою хмарних сховищ.

Android XR

Після закриття як мінімум трьох XR-проектів, можна було подумати, що Google здасться. Але ні - компанія готує запуск Android XR, платформи, вперше показаної наприкінці минулого року. Тепер Google робить ставку на можливості свого ШІ Gemini, щоб змінити підхід.

Відомо, що Google співпрацює з Samsung над гарнітурою з кодовою назвою Project Moohan. Восени Samsung натякнула, що пристрій може вийти вже цього року.

Навіть якщо Project Moohan не покажуть на I/O, Google точно розповість більше про Android XR і партнерів, які приєдналися до ініціативи.

ШІ

Раз Google виділив Android в окреме шоу, значить на самій I/O буде більше новин про штучний інтелект, ніж будь-коли. Подробиць небагато, але можна очікувати оновлень для функцій AI Overviews і AI Mode.

Ймовірно, також буде представлено щось нове щодо Project Mariner - агента для веб-серфінгу, показаного на I/O 2024. Google тепер - компанія ШІ, і кожне наступне I/O буде це підтверджувати.

Project Astra

Один із найбільш вражаючих АІ-проектів минулого року - Project Astra - поєднує в собі голосовий асистент і просунуту візуальну ідентифікацію. Це мульти-модальна система на базі Gemini, здатна розпізнавати об'єкти і обговорювати те, що бачить. Google вважає, що в майбутньому Astra стане по-справжньому корисним помічником.

Wear OS

Минулого року Wear OS не згадувалася в основній презентації, але пізніше була показана Wear OS 5. У березні Google почала поширювати Wear OS 5.1 для пристроїв Pixel. Незважаючи на це, офіційний акаунт Wear OS X натякнув, що оновлення будуть представлені на Android Show.

NotebookLM

З 2023 року Google пропонує десктоп-версію NotebookLM - застосунку для нотаток з АІ-функціями на кшталт автоматичного резюмування. Судячи із записів в App Store і Google Play, мобільна версія сервісу вийде в перший день I/O 2025.

Як дивитися Google I/O 2025 і Android Show

The Android Show: I/O Edition розпочнеться 13 травня о 20:00 за київським часом. Android частково розробляється у відкритому доступі, тому вже є уявлення про те, що може з'явитися в Android 16.

Серед очікуваних нововведень - візуальний редизайн ключових елементів системи, таких як шторка сповіщень, аналог функції Live Activities від Apple для відстеження активних подій і, можливо, режим "настільного інтерфейсу" в стилі Samsung DeX.

Конференція Google I/O 2025 відкриється 20 травня о 20:00 за київським часом з основної презентації, на якій традиційно висвітлюються оновлення Android, пошуку Google, сервісів Workspace і можливостей штучного інтелекту Gemini.

Трансляція Google I/O буде доступна на офіційному YouTube-каналі Google 20 травня. The Android Show: I/O Edition можна буде переглянути на каналі Android вже 13 травня - воно, ймовірно, буде в записі.