Андрія Первозванного 2022: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду

Що суворо заборонено робити 13 грудня

Як у будь-яке інше велике релігійне свято, на Андрія не можна займатися фізичною працею, шити, в'язати, вишивати. Заборона накладається і на будь-яку хатню роботу: не можна прибирати, прати, прасувати тощо.

Не можна 13 грудня лаятися та кричати, ображати інших та відмовляти в допомозі.

Оскільки продовжується Різдвяний піст, для вірян залишаються під забороною гучні розваги, вживання м'яса, яєць, риби, молока, а також алкоголю.

Великим гріхом церква вважає ворожіння на Андрія, як і в інші дні. Хоча в народі дівчата завжди ворожили на судженого в ніч на 13 грудня.

Важливі традиції

У свято вірянам треба відвідати храм і помолитися святому. Апостол Андрій вважається покровителем сімейного щастя, кохання та шлюбу.

Народна назва Дня Андрія – Калита. Так колись називали обрядові коржики, які підвішували до стелі.

Калита - традиційна випічка на Андрія (фото: klopotenko.com)

Молоді хлопці мали по черзі спробувати відкусити шматок такого коржика, підвішеного до стелі, без допомоги рук. Дівчата спостерігали за цим дійством, приглядаючи собі майбутнього чоловіка.

Важливо це зробити не засміявшись, та ще й верхи на кочерзі. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов "від калити" з вимазаним сажею обличчям.

За народною традицією незаміжні дівчата в ніч проти Андрія ворожать на нареченого, хоча церква виступає категорично проти будь-яких занять магією.

Перекази говорять, що в тому будинку, де з особливим трепетом відзначали День Андрія, очікується хороший і родючий урожай.