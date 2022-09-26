Андрій Стріхарський привітав мешканців Городище з Днем міста й відвідав юніорський чемпіонат з боротьби самбо

Народний депутат Андрій Стріхарський привітав мешканців Городище (Черкаська область) та його гостей з Днем міста. Також з нагоди свята політик відвідав виставку художніх робіт й відкритий чемпіонат області з боротьби самбо серед юнаків та дівчат.

"Історія цього міста має багато яскравих сторінок та ще більше видатних людей, які тут народилися. Сьогодні Це місто дало прихисток багатьом внутрішньо переміщеним особам та продовжує надавати підтримку всім людям, які цього потребують. За весь час моєї роботи на окрузі, я бачу як місто розвивається, покращується благоустрій та інфраструктура, це заслуга кожного жителя", - наголосив Андрій Стріхарський.

Він також нагадав, що й далі буде продовжувати працювати на благо міста та всієї громади, щоб кожна людина почувала себе захищеною. Політик вже забезпечив лікарню міста надсучасним апаратом ультразвукового дослідження вартістю 1,6 млн гривень, надав необхідні лікарні ліки та медичні засоби.

Крім того, із нагоди Дня міста Андрій Стріхарський відвідав виставку художніх робіт учнів мистецького закладу Городищенської дитячої школи мистецтв ім. С. С. Гулака-Артемовського.

"Користуючись можливістю вручив директору ДШМ Ірині Лутай подяку за сумлінну працю, високий професіоналізм, підтримку творчої молоді, сприяння її культурному й духовному розвитку. Талановитим дітям передав солодощі, а від маленьких митців отримав подарунок-оберіг - ляльку-мотанку. Посмішки дітей та вдячність в їх очах - це найцінніший подарунок та найкраща оцінка нашої роботи. Пишаюсь, що в Україні є такі таланти, а головне, що вчителі підтримують та заохочують дітей до творчого розвитку", - написав Андрій Стріхарський.

Також нардеп відвідав "Відкритий чемпіонат Черкаської області з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2007-2008 та 2009-2010 р.н.", підтримав учасників чемпіонату та вручив подяку заслуженому тренеру України Володимиру Римарю, за його вагомий внесок у розвиток фізичної культури й спорту та виховання підростаючого покоління.

"Хтось із спортсменів здобув перемогу, а хтось отримав досвід, та я хочу зауважити, що кожен учасник змагань гідно виступив, показавши свою витримку та цілеспрямованість. З такою молоддю, ми можемо не хвилюватися за майбутнє нашої країни, воно в надійних руках. Продовжуємо працювати разом за для світлого та здорового майбутнього нашої молоді", - наголосив Андрій Стріхарський.