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Стрихарский передал в одно из подразделений военно-морских сил шесть внедорожников

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Четверг 15 сентября 2022 11:15
Стрихарский передал в одно из подразделений военно-морских сил шесть внедорожников Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Андрей Стрихарский в сотрудничестве с Всеукраинским аграрным советом передал в одно из подразделений военно-морских сил шесть внедорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.

"Вчера вместе с начальником Черкасской областной военной администрации Игорем Табурцем мы передали ключи от транспортных средств нашим бойцам, представителям военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Данные автомобили чрезвычайно ходовые и больше всего используются нашими воинами, которые приближают нашу победу. Поэтому ждем от них хороших и победных Новостей", - сообщил Андрей Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский объяснил, какие дополнительные изменения предусматривает закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках.

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Вооруженные силы Украины Андрей Стрихарский
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