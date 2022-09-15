Стрихарский передал в одно из подразделений военно-морских сил шесть внедорожников

Народный депутат Андрей Стрихарский в сотрудничестве с Всеукраинским аграрным советом передал в одно из подразделений военно-морских сил шесть внедорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.

"Вчера вместе с начальником Черкасской областной военной администрации Игорем Табурцем мы передали ключи от транспортных средств нашим бойцам, представителям военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Данные автомобили чрезвычайно ходовые и больше всего используются нашими воинами, которые приближают нашу победу. Поэтому ждем от них хороших и победных Новостей", - сообщил Андрей Стрихарский.