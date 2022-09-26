Андрей Стрихарский поздравил жителей Городища с Днем города и посетил юниорский чемпионат по борьбе самбо

Народный депутат Андрей Стрихарский поздравил жителей Городища (Черкасская область) и его гостей с Днем города. Также по случаю праздника политик посетил выставку художественных работ и открытый чемпионат области по борьбе самбо среди юношей и девушек.

Об этом Андрей Стрихарский написал на своей странице в Facebook .

"История этого города имеет много ярких страниц и еще больше выдающихся людей, которые здесь родились. Сегодня этот город дал убежище многим внутренне перемещенным лицам и продолжает оказывать поддержку всем нуждающимся людям. За все время моей работы в округе я вижу как город развивается, улучшается благоустройство и инфраструктура, это заслуга каждого жителя", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Он также напомнил, что и дальше будет продолжать работать на благо города и всего общества, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным. Политик уже обеспечил больницу города сверхсовременным аппаратом ультразвукового исследования стоимостью 1,6 млн гривен, предоставил необходимые больницы лекарства и медицинские средства.

Кроме того, по случаю Дня города Андрей Стрихарский посетил выставку художественных работ учеников Городищенской детской школы искусств им. С.С. Гулака-Артемовского.

"Пользуясь возможностью вручил директору ДШИ Ирине Лутай благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, поддержку творческой молодежи, содействие ее культурному и духовному развитию. Талантливым детям передал сладости, а от маленьких художников получил подарок-оберег - куклу-мотанку. Улыбки детей и благодарность в их глазах - самый ценный подарок и лучшая оценка нашей работы. Горд, что в Украине есть такие таланты, а главное, что учителя поддерживают и поощряют детей к творческому развитию", - написал Андрей Стрихарский.

Также нардеп посетил "Открытый чемпионат Черкасской области по борьбе самбо среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 г.р. ", поддержал участников чемпионата и вручил благодарность заслуженному тренеру Украины Владимиру Рымарю, за его весомый вклад в развитие физической культуры и воспитание подрастающего поколения

"Кто-то из спортсменов одержал победу, а кто получил опыт, и я хочу заметить, что каждый участник соревнований достойно выступил, показав свою выдержку и целеустремленность. С такой молодежью, мы можем не волноваться за будущее нашей страны, оно в надежных руках. Продолжаем работать вместе за светлое и здоровое будущее нашей молодежи", - подчеркнул Андрей Стрихарский.