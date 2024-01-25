Андрій Шевченко показує, як носити чоловічі костюми для впевненості та елегантності

Як Андрій Шевченко виглядає у чоловічих костюмах

Шевченко доволі часто з’являється на публіці у ділових класичних костюмах. Іноді здається, що за все своє життя футболіст носив їх частіше, ніж футбольну форму та форму тренера.

На новій посаді президента Української асоціації футболу, Андрію доведеться постійно носити класичні костюми, адже це відповідальна посада, яку він зайняв шляхом голосування.

Та варто визнати, що футболісту личать ділові костюми і він доводить це роками. Як і багатьом успішним спортсменам, Шевченку вдалося відзначитись і у сфері моди. Його стосунки з модою почалися після переїзду до Мілану.

Андрій навіть брав участь у модному показі Джорджіо Армані у 2002 році. Тому не дивно, що чоловік настільки любить класику в одязі.

Шевченко досить часто виходив навіть на футбольне поле у костюмі. Також на його життєвому шляху було багато церемоній, куди нинішній президент УАФ не міг з’явитися у повсякденному одязі та вибирав якісні та стильні костюми.

Андрій Шевченко у класичних костюмах (фото: instagram.com/andriyshevchenko)