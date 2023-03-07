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Андрей Данилко отменяет концерты в Европе: что произошло

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Вторник 07 марта 2023 12:59
Андрей Данилко отменяет концерты в Европе: что произошло Верка Сердючка отменила концерты в Европе из-за болезни (фото: instagram com v_serduchka)
Автор: Анна Шиканова

Андрей Данилко вынужден был отменить концерты Верки Сердючки в рамках своего Европейского тура. Ближайшие две недели артист не сможет выступать из-за проблем со здоровьем.

Детали сообщили в эстонском издании Limon.

Что известно об отмене концертов

По данным эстонских организаторов, был отменен концерт в Таллине 5 марта. Также будут перенесены другие концерты, которые должны были состоятся в других городах стран Балтии в ближайшие две недели.

Кроме того, на другие даты перенесены концерты в Варшаве и Вене.

Что случилось с Андреем Данилко

Как сообщают менеджеры артиста, у него диагностирована тяжелая форма ларингита. Из-за болезни весь концертный тур пришлось сдвинуть на два месяца, так как врачи запретили Данилко напрягать горло.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, которое нуждается в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", - сообщили подробности о самочувствии артиста его менеджеры.

В частности, запланированный концерт в Таллине перенесли на 19 мая. Все купленные билеты будут действительны на новую дату и обменивать их на новые нет необходимости.

"Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом и просим сохранить билеты, чтобы насладиться в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года", - обратились организаторы концерта к зрителям.

В Instagram артиста подтвердили эту информацию и сообщили новые даты выступлений Верки Сердючки в Варшаве и Вене - их также перенесли на май.

Кстати, ранее мы писали о том, как отреагировал Данилко на запрет въезда в Россию.

А также рассказывали о том, что Андрей Данилко впервые рассказал о своем отце.

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