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50-річний Данилко показався "на коні" і подякував українцям (фото)

Андрій Данилко (фото: Facebook співака)
Автор: Іванна Пашкевич

Український виконавець Андрій Данилко, який днями відсвяткував 50-річний ювілей, показав кумедне фото з дитинства і подякував колег та прихильників за привітання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Як виглядав Данилко у дитинстві

У своєму блозі співак поділився кадром, зробленим у 1977 році.

На ньому тоді ще зовсім маленький хлопчик Андрій серйозним поглядом дивиться в об'єктив фотокамери.

"Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати… Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977", - підписав світлину артист.

Андрій Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Юзери досі вітають співака з ювілеем

Українці продовжують говорити теплі слова привітань знаменитості, дякуючи йому за дитинство.

  • Андрію, дякую за дитинство. Ви незрівнянний!
  • Михаличу, будьте здорові! як набридне на коні сидіти - віддайте мені ! Дякую
  • Дуже схожий в дитинстві і зараз
  • Бажаю здоров'я! Ви мій дитячий спогад
  • З Днем Народження, наш геній, наша гордість Украіни! 

Андрій Данилко (фото: Facebook співака)

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