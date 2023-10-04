50-летний Данилко показался "на коне" и поблагодарил украинцев (фото)

Украинский исполнитель Андрей Данилко, который на днях отпраздновал 50-летний юбилей, показал забавное фото с детства и поблагодарил коллег и поклонников за поздравления.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.
В своем блоге певец поделился кадром, сделанным в 1977 году.
На нем тогда совсем маленький мальчик Андрей серьезным взглядом смотрит в объектив фотокамеры.
"Очень спасибо всем за поздравления! Не успеваю отвечать… Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977", - подписал фотографию артист.
Андрей Данилко в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)
Украинцы продолжают говорить теплые слова поздравлений знаменитости, благодаря ему за детство.
Андрей Данилко (фото: Facebook певца)
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