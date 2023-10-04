RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

50-летний Данилко показался "на коне" и поблагодарил украинцев (фото)

Андрей Данилко (фото: Facebook певца)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский исполнитель Андрей Данилко, который на днях отпраздновал 50-летний юбилей, показал забавное фото с детства и поблагодарил коллег и поклонников за поздравления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Как выглядел Данилко в детстве

В своем блоге певец поделился кадром, сделанным в 1977 году.

На нем тогда совсем маленький мальчик Андрей серьезным взглядом смотрит в объектив фотокамеры.

"Очень спасибо всем за поздравления! Не успеваю отвечать… Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977", - подписал фотографию артист.

Андрей Данилко в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)

Юзеры до сих пор поздравляют певца с юбилеем

Украинцы продолжают говорить теплые слова поздравлений знаменитости, благодаря ему за детство.

  • Андрію, дякую за дитинство. Ви незрівнянний!
  • Михаличу, будьте здорові! як набридне на коні сидіти - віддайте мені ! Дякую
  • Дуже схожий в дитинстві і зараз
  • Бажаю здоров'я! Ви мій дитячий спогад
  • З Днем Народження, наш геній, наша гордість Украіни! 

Андрей Данилко (фото: Facebook певца)

Недавно мы рассказывали феномен популярности Верки Сердючки. Почему все в восторге от самой звездной проводницы.

Также напомним, в какие звезда попала в неприятности в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ДанилкоСердючказвезды шоу-бизнеса