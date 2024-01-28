Андрій Бєдняков потролив втікача Влада Яму своїм архівним фото

Андрій Бєдняков потролив Влада Яму

Так, шоумен показав своє архівне фото, зроблене 12 років тому в Америці під час зйомок одного з перших випусків популярного тревел-шоу, в якому він був ведучим.

На знімку зірка позує на терасі готельного номеру в Маямі. А там, як відомо, тривалий час живе втікач Влад Яма.

Андрій Бєдняков висміяв Влада Яму (фото: instagram.com/biedniakov)

Таким чином Бєдняков вирішив поглузувати над суддею "Танців із зірками", зазначивши, що він був на місці, де зараз знаходиться хореограф.

"Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою", - пожартував шоумен.

Зазначимо, за час повномасштабної війни танцюрист не раз потрапляв у скандал.

Зокрема, через свої незрозумілі й недоречні дописи в Instagram: то цинічно похвалиться самопочуттям під час обстрілу України, то покаже відео з танцями.