Андрей Бедняков потроллил беглеца Влада Яму своим архивным фото

Украинский шоумен Андрей Бедняков жестко высмеял хореографа Влада Яму, который после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущего.
Так, шоумен показал свое архивное фото, сделанное 12 лет назад в Америке во время съемок одного из первых выпусков популярного тревел-шоу, в котором он был ведущим.
На снимке звезда позирует на террасе гостиничного номера в Майами. А там, как известно, длительное время живет беглый Влад Яма.
Андрей Бедняков высмеял Влада Яму (фото: instagram.com/biedniakov)
Таким образом Бедняков решил посмеяться над судьей "Танців із зірками", отметив, что он был на месте, где сейчас находится хореограф.
"Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой", - пошутил шоумен.
Отметим, за время полномасштабной войны танцор не раз попадал в скандал.
В частности, из-за своих непонятных и неуместных постов в Instagram: то цинично похвастается самочувствием во время обстрела Украины, то покажет видео с танцами.
Напомним, недавно коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны.
Также украинский комик послал Винника, Потапа и Яму на х*й и разнес тех, кто не донатит.