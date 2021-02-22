Андрей Стрихарский поддержал юных футболистов

Народный депутат Украины от "Слуги народа", президент Ассоциации детского и юношеского спорта Украины Андрей Стрихарский посетил финальные соревнования шестого традиционного турнира памяти легендарного футболиста Андрея Михайловича Баля. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов 2013 года рождения из Киева и Киевской области.

"Наша Ассоциация детского и юношеского спорта Украины, которую я возглавляю, выступила партнером-организатором этого турнира. Мы предоставили необходимый инвентарь и поощрительные призы победителям соревнований, а также вместе с легендарными футболистами Владимиром Бессоновым и Анатолием Демьяненко, и актером "95 квартала" Микой Фаталовим вручили кубки и наградили медалями победителей турнира. Получил невероятный заряд положительных эмоций во время финальных соревнований шестого традиционного турнира памяти легендарного футболиста Андрея Михайловича Баля", - рассказал Андрей Стрихарский.

По его словам, в финал вошли сильнейшие команды Киева и Киевской области: ДЮСШ "Атлет" (г. Киев) и ФК "Бровары". И именно команда ФК "Бровары" стала победителем турнира.

"Горжусь выступлением детей на турнире! Они были прекрасно подготовлены. Благодарен тренерам, которые занимаются с детьми и вкладывают в них свою душу ради достижения лучших результатов. Из собственного опыта знаю, что спортивный человек имеет правильное воспитание и сможет максимально эффективно реализовать себя в жизни, поскольку с самого детства занимался спортом", - отметил Стрихарский.

Он также сообщил, что Ассоциация детского и юношеского спорта Украины была создана, чтобы популяризировать новые виды спорта, а также поддерживать развитие популярных видов спорта среди детско-юношеского направления.

"Наша Ассоциация поддерживает все виды спорта и призывает к здоровому образу жизни. Мы сотрудничаем со многими федерациями разных видов спорта, а также совместно проводим спортивные мероприятия. Очень важно именно на раннем этапе развития заложить у детей спортивный стержень, который так нужен нашей молодежи", - подчеркнул Стрихарский.