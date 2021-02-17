Стрихарский стал сопредседателем рабочей группы по подготовке законопроекта о реформе сферы захоронения
Народный депутат Андрей Стрихарский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создал рабочую группу по подготовке законопроекта по реформированию сферы погребения и демонополизации рынка ритуальных услуг в Украине.
Об этом нардеп сообщил в Facebook, добавив, что его избрали сопредседателем этой рабочей группы.
"Многим известно, что ситуация в этой сфере содержит ряд проблемных вопросов, которые возникли, в том числе, и из-за несовершенства законодательства. Именно поэтому мы должны существенно доработать действующее законодательство с учетом современных условий и вызовов", - заявил Стрихарский во время заседания комитета.
По его мнению, в новом законопроекте должны быть решены главные проблемы в этой сфере. В частности:
- нехватка мест для захоронения;
- популяризация альтернативных видов погребения согласно европейскому опыту;
- создание соответствующих условий для здоровой конкуренции среди субъектов, которые предоставляют ритуальные услуги;
- обеспечение возможности для граждан в получении качественных ритуальных услуг по экономически обоснованным ценам;
- привлечение инвестиций для строительства крематориев.
Также он подчеркнул, что необходимо совершенствовать организацию проведения захоронения умерших и качества оказания ритуальных услуг.
На сьогоднішньому засіданні нашого парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого...Posted by Андрій Стріхарський on Wednesday, February 17, 2021
"Отдельного внимания требует решение вопроса захоронения одиноких людей, а также обеспечение надлежащего финансирования на благоустройство мест захоронений, их охраны и сохранения", - добавил нардеп.
Стрихарський выразил убеждение, что подготовка и дальнейшая реализация такого законопроекта позволит решить главные проблемы благодаря реформированию.
"Это даст возможность предотвратить непредсказуемые последствиям как для экономики страны, так и окружающей среды", - резюмировал он.
Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что принятый парламентом законопроект №4531 относительно возобновления конкурсов для госслужащих позволит урегулировать ряд проблемных вопросов. Документ важен для работы государственной службы в целом.