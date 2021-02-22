Андрій Стріхарський підтримав юних футболістів
Народний депутат України від "Слуги народу", президент Асоціації дитячого та юнацького спорту України Андрій Стріхарський відвідав фінальні змагання шостого традиційного турніру пам’яті легендарного футболіста Андрія Михайловича Баля. У заході взяли участь понад 200 спортсменів 2013 року народження з Києва та Київської області.
Про це народний депутат повідомив у Facebook.
"Наша Асоціація дитячого та юнацького спорту України, яку я очолюю, виступила партнером-організатором цього турніру. Ми надали необхідний інвентар та заохочувальні призи переможцям змагань, а також разом із легендарними футболістами Володимиром Безсоновим і Анатолієм Дем’яненко, та актором "95 кварталу" Мікою Фаталовим вручили кубки і нагородили медалями переможців турніру. Отримав неймовірний заряд позитивних емоцій під час фінальних змагань шостого традиційного турніру пам’яті легендарного футболіста Андрія Михайловича Баля", - розповів Андрій Стріхарський.
За його словами, до фіналу увійшли найсильніші команди Києва та Київської області: ДЮСШ "Атлет" (м. Київ) та ФК "Бровари". І саме команда ФК "Бровари" стала переможцем турніру.
"Пишаюся виступом дітей на турнірі! Вони були чудово підготовлені. Вдячний тренерам, які займаються з дітьми і вкладають у них свою душу задля досягнення найкращих результатів. З власного досвіду знаю, що спортивна людина має правильне виховання і зможе максимально ефективно реалізувати себе в житті, оскільки з самого дитинства займався спортом", - зауважив Стріхарський.
Він також повідомив, що Асоціація дитячого та юнацького спорту України була створена, щоб популяризувати нові види спорту, а також підтримувати розвиток популярних видів спорту серед дитячо-юнацького напрямку.
"Наша Асоціація підтримує всі види спорту і закликає до здорового способу життя. Ми співпрацюємо з багатьма федераціями різних видів спорту, а також спільно проводимо спортивні заходи. Дуже важливо саме на ранньому етапі розвитку закласти у дітей спортивний стрижень, який так потрібен нашій молоді", - наголосив Стріхарський.
Нагадаємо, Стріхарський є членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - обіймає посаду голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва.
17 лютого 2021 року Андрій Стріхарський став співголовою робочої групи профільного комітету ВР з підготовки законопроекту для реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг в Україні.