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Андрей Стрихарский организовал детский турнир по дзюдо в Киеве

Автор: RBC.UA

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Ассоциации детско-юношеского спорта Андрей Стрихарский организовал чемпионат Киева по дзюдо для детей.

Об этом Стрихарский сообщил на своей странице в Facebook.

"Ассоциация детско-юношеского спорта, которую я возглавляю, организовала и провела чемпионат Киева по дзюдо среди городов-побратимов среди участников 10-12 лет. Наградили медалями победителей турнира и вручили подарки", - отметил Андрей Стрихарский.

Народный депутат напомнил, что дзюдо является олимпийским видом спорта и он уверен, что среди нынешних участников турнира есть будущие чемпионы, которые будут представлять Украину на предстоящих Олимпийских играх.

"Горжусь прекрасно подготовленным выступлением детей. Искренне благодарен тренерам, которые занимаются с детьми и вкладывают в них свою душу для достижения наилучших результатов", - сказал Андрей Стрихарский.

По его словам, Ассоциация детско-юношеского спорта Украины была создана, чтобы популяризировать новые виды спорта среди детско-юношеского направления. Андрей Стрихарский убежден, что важно именно на раннем этапе развития заложить у детей спортивный стержень, который так нужен молодому поколению.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский поспособствовал строительству нового стадиона в столице благодаря привлеченным инвестициям.

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