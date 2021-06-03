Андрей Стрихарский организовал детский турнир по дзюдо в Киеве

"Ассоциация детско-юношеского спорта, которую я возглавляю, организовала и провела чемпионат Киева по дзюдо среди городов-побратимов среди участников 10-12 лет. Наградили медалями победителей турнира и вручили подарки", - отметил Андрей Стрихарский.

Народный депутат напомнил, что дзюдо является олимпийским видом спорта и он уверен, что среди нынешних участников турнира есть будущие чемпионы, которые будут представлять Украину на предстоящих Олимпийских играх.

"Горжусь прекрасно подготовленным выступлением детей. Искренне благодарен тренерам, которые занимаются с детьми и вкладывают в них свою душу для достижения наилучших результатов", - сказал Андрей Стрихарский.

По его словам, Ассоциация детско-юношеского спорта Украины была создана, чтобы популяризировать новые виды спорта среди детско-юношеского направления. Андрей Стрихарский убежден, что важно именно на раннем этапе развития заложить у детей спортивный стержень, который так нужен молодому поколению.