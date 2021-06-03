Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з дзюдо в Києві

"Асоціація дитячо-юнацького спорту, яку я очолюю, організувала та провела чемпіонат Києва з дзюдо серед міст-побратимів серед учасників 10-12 років. Нагородили медалями переможців турніру та вручили подарунки", - зазначив Андрій Стріхарський.

Народний депутат нагадав, що дзюдо є олімпійським видом спорту і він впевнений, що серед нинішніх учасників турніру є майбутні чемпіони, які представлятимуть Україну на майбутніх Олімпійських іграх.

"Пишаюся чудово підготовленим виступом дітей. Щиро вдячний тренерам, які займаються з дітьми і вкладають у них свою душу задля досягнення найкращих результатів", - сказав Андрій Стріхарський.

За його словами, Асоціація дитячо-юнацького спорту України була створена, щоб популяризувати нові види спорту серед дитячо-юнацького напрямку. Андрій Стріхарський переконаний, що важливо саме на ранньому етапі розвитку закласти у дітей спортивний стрижень, який так потрібен молодому поколінню.