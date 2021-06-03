RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з дзюдо в Києві

Автор: RBC.UA

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський організував чемпіонат Києва з дзюдо для дітей.

Про це Стріхарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Асоціація дитячо-юнацького спорту, яку я очолюю, організувала та провела чемпіонат Києва з дзюдо серед міст-побратимів серед учасників 10-12 років. Нагородили медалями переможців турніру та вручили подарунки", - зазначив Андрій Стріхарський.

Народний депутат нагадав, що дзюдо є олімпійським видом спорту і він впевнений, що серед нинішніх учасників турніру є майбутні чемпіони, які представлятимуть Україну на майбутніх Олімпійських іграх.

"Пишаюся чудово підготовленим виступом дітей. Щиро вдячний тренерам, які займаються з дітьми і вкладають у них свою душу задля досягнення найкращих результатів", - сказав Андрій Стріхарський.

За його словами, Асоціація дитячо-юнацького спорту України була створена, щоб популяризувати нові види спорту серед дитячо-юнацького напрямку. Андрій Стріхарський переконаний, що важливо саме на ранньому етапі розвитку закласти у дітей спортивний стрижень, який так потрібен молодому поколінню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський посприяв будівництву нового стадіону в столиці завдяки залученим інвестиціям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України спортАндрій Стріхарський