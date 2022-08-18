Андрей Шевченко рассказал, как его сын Джордан "всем сердцем" переживает за Украину

"Мой старший сын Джордан всем сердцем переживает за Украину", - сказал Андрей Николаевич.

По словам обладателя "Золотого мяча", его сын-подросток с первых дней войны спрашивает, как он и его друзья могут помочь Украине.

"Я рад, что он станет одним из первых участников молодежной программы UNITED24, которая предлагает молодежи по всему миру различные уровни вовлеченности и сценарии того, что можно делать: от информационной поддержки в социальных сетях до глобального привлечения школьных и университетских сообществ", - добавил Шевченко.

Андрей Шевченко с Джорданом (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Напомним, что легендарный "динамовец" вместе с женой Кристен Пазик воспитывают четверых детей - Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Андрей Шевченко с семьей (фото: instagram.com/andriyshevchenko)