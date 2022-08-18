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Андрей Шевченко рассказал, как его сын Джордан "всем сердцем" переживает за Украину

Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Владимир Костырин

17-летний Джордан Шевченко - сын бывшего футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко - очень переживает из-за войны в Украине. И с 24 февраля парень вместе с английскими друзьями делает много полезных дел, направленных на помощь нашей стране и людям.

Об этом легенда украинского футбола рассказал во время посещения в рамках молодежной программы UNITED24 деоккупированных Бородянки и Макарова, которые очень пострадали от действий российских оккупантов.

"Мой старший сын Джордан всем сердцем переживает за Украину", - сказал Андрей Николаевич.

По словам обладателя "Золотого мяча", его сын-подросток с первых дней войны спрашивает, как он и его друзья могут помочь Украине.

"Я рад, что он станет одним из первых участников молодежной программы UNITED24, которая предлагает молодежи по всему миру различные уровни вовлеченности и сценарии того, что можно делать: от информационной поддержки в социальных сетях до глобального привлечения школьных и университетских сообществ", - добавил Шевченко.

Андрей Шевченко с Джорданом (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Напомним, что легендарный "динамовец" вместе с женой Кристен Пазик воспитывают четверых детей - Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Андрей Шевченко с семьей (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Ранее сообщалось, что спортивные звезды во главе с Шевченко и Свитолиной собрали 1 миллион долларов для Украины на аукционе.

Напомним также, что перед этим легендарный Шева написал очень сильный текст о победе Украины.

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Андрей Шевченко