Андрій Шевченко розповів, як його син Джордан "усім серцем" переживає за Україну

"Мій старший син Джордан усім серцем переживає за Україну", - сказав Андрій Миколайович.

За словами володаря "Золотого м'яча", його син-підліток з перших днів війни питає, як він та його друзі можуть допомогти Україні.

"Я радий, що він стане одним із перших учасників молодіжної програми UNITED24, яка пропонує молоді по всьому світу різні рівні залучення та сценарії того, що можна робити: від інформаційної підтримки в соціальних мережах до глобального залучення шкільних та університетських спільнот", - додав Шевченко.

Андрій Шевченко з Джорданом (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Нагадаємо, що легендарний "динамівець" разом з дружиною Крістен Пазік виховують чотирьох дітей - Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.

Андрій Шевченко з родиною (фото: instagram.com/andriyshevchenko)