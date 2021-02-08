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Андрей Данилко сделал откровенное признание: я наверное обращусь к врачу

Автор: Styler

В 3 выпуске шоу "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком на канале "Украина" таинственные участники еще больше запутали зрителей. И если в отношении одних героев в звездных детективов есть версии, кто из знаменитостей может крыться под масками, то другие – абсолютная загадка.

Андрей Данилко даже шокировал украинских зрителей откровенным признанием. Это произошло после выступления одного из участников - Лисицы. Ведь настоящим сюрпризом для всех стало то, что в этом образе замаскировалась совсем не певица, а танцовщица Елена Шоптенко.

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Данилко отметил: никогда бы не подумал, что Елена может так петь. Загадочные маски окончательно его запутали. Артист даже признался, что из-за постоянных размышлений относительно того, какие звезды могут крыться в этих удивительных образах, рано или поздно ему понадобится помощь профессионала.

"Друзья, я наверное сейчас обращусь к врачу, потому что всю неделю я сидел и думал про эти маски. Никогда не мог подумать, что я так "включусь". Мне реально интересно!" - признался Данилко.

А еще он рассказал, что с радостью принял бы участие в проекте в роли знаменитости под маской.

"Мне бы там, пожалуй, было бы еще интереснее. Я бы менял голоса! Но никто не предлагал", - поделился звездный детектив шоу "Маска".

Елена Шоптенко на шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, недавно Данилко в шоу "Маска" решил пожаловаться на коллег в Печерский суд.

Ранее Олег Винник рассказал об испытаниях на шоу "Маска". Он стал главным героем, выступив в образе Буйвола, после чего занял кресло звездного детектива.

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Новости Украины Андрей Данилко
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