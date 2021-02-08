Андрій Данилко зробив відверте зізнання: я напевно звернуся до лікаря

Данилко зазначив: ніколи б не подумав, що Олена може так співати. Загадкові маски остаточно його заплутали. Артист навіть зізнався, що через постійні роздуми щодо того, які зірки можуть критись у цих дивовижних образах, рано чи пізно йому знадобиться допомога професіонала.

"Друзі, я напевно зараз звернуся до лікаря, бо весь тиждень я сидів і думав про ці маски. Ніколи не міг подумати, що я так "увімкнусь". Мені реально цікаво!" - зізнався Данилко.

А ще він розповів, що з радістю взяв би участь у проєкті в ролі знаменитості під маскою.

"Мені б там, мабуть, було ще цікавіше. Я так би міняв голоси! Але ніхто не пропонував", - поділився зірковий детектив шоу "Маска".

Олена Шоптенко на шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")