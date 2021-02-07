Шоу "Маска": стало известно, кто скрывался под маской Лисицы 

В третьем выпуске шоу "Маска" на канале "Украина" рассекретили личность кокетливой Лисицы. И хотя звездные детективы были убеждены, что в этом образе пряталась Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова или Ирина Билык, когда Лисица сняла маску, шокированы были все!

В новом выпуске масштабного шоу Лисица дала еще несколько подсказок о себе, чтобы разгадать ее личность зрителям было легче.

На сцене рыжая лесная жительница исполнила зажигательный хит "Dance Monkey" австралийской звезды Tones and I. Детективы отметили, что скорее всего там скрывается именно певица, поскольку Лисица имеет хороший голос. Правда, Андрей Данилко заявил, что под этой маской точно кроется "молодая и очень хитрая девочка".

Ближе всего к разгадке оказался Олег Винник.

"Вы видели, как она двигалась? Вы видели, как она этими лапками выворачивала? Мне кажется, что этот человек связан с театром или с танцами", – объяснил он.

После этого Оля Полякова предложила версию, что это может быть танцовщица и хореограф Алена Шоптенко. И оказалась права.

Алена Шоптенко на шоу "Маска"

"Как ты так могла? Ты спела гораздо лучше, чем я станцевал. Вот Лисица!" – отметил Винник, с которым Алена несколько месяцев танцевала в паре.

Сама Шоптенко призналась, что ей очень жаль покидать проект. Она хотела продолжать участие в шоу, но зрители решили по-другому.

"Мне очень понравилось, потому что для меня это новый опыт. Я всегда считала, что пение – это не мое, и лучше заниматься танцами. Но когда мы начали пробовать, оказалось, что у меня неплохой диапазон. Что касается Олега Винника, то думаю, на каком-то энергетическом уровне он знал, что я прячусь под этой маской. Ему знакомы мои интонации, мой голос, мой body language (язык тела - Ред.). Честно, думаю, что он понял с первых минут", - сказала Шоптенко.

Алена Шоптенко на шоу "Маска" стала Лисичкой

Ранее мы писали, что Олег Винник рассказал об испытаниях на шоу "Маска". Он стал главным героем, выступив в образе Буйвола, после чего занял кресло звездного детектива.