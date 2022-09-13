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Андрій Данилко показав своє ставлення до росіян: красномовне фото

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Вівторок 13 вересня 2022 18:27
Андрій Данилко показав своє ставлення до росіян: красномовне фото Фото: Данилко показав своє ставлення до росіян (instagram.com/v_serduchka)
Автор: Анна Шиканова

Андрій Данилко висловив відверто своє ставлення до росіян, які окупували Херсон. До його позиції приєдналася Інна Білокінь, яка виконує роль "мами" Вєрки Сердючки на концертах Андрія Данилка.

Відповідне фото Данилко розмістив на сторінці в Instagram.

На знімку зображений сам Андрій Данилко і його вірна подруга Інна Білокінь. Погляди у них суворі, а руки складені в дулі. І саме цим жестом артисти показали росіянам, що вони про них думають.

"Ось вам, а не Херсон!" - так підписав фотографію шоумен.

Андрій Данилко показав своє ставлення до росіян: красномовне фотоЦе красномовне фото викликало масу позитивних коментарів і підтримку з боку передплатників.

  • Дякую величезне! Чекаємо потім в гості в Українському Херсоні.
  • Хочу додому, в Херсон! Дякую за підтримку мого міста. Обожнюю.
  • І Харків, і Донбас.
  • Обожнюю! Херсон - це Україна!
  • Андрій, ви неймовірний! Повага вам і обійми!

До речі, раніше Андрій Данилко висловився з приводу мовчання своїх колег по шоубізнесу. Він пояснив, чому мовчать Ані Лорак, Наташа Корольова та інші.

А також ми розповідали про те, що Андрій Данилко розніс у мотлох російську журналістку.

Ще ми повідомляли про те, що Данилко вразив відвертою правдою про свої стосунки з сестрою.

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Андрій Данилко Верка Сердючка
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