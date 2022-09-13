Андрій Данилко показав своє ставлення до росіян: красномовне фото

Андрій Данилко висловив відверто своє ставлення до росіян, які окупували Херсон. До його позиції приєдналася Інна Білокінь, яка виконує роль "мами" Вєрки Сердючки на концертах Андрія Данилка.

На знімку зображений сам Андрій Данилко і його вірна подруга Інна Білокінь. Погляди у них суворі, а руки складені в дулі. І саме цим жестом артисти показали росіянам, що вони про них думають.

"Ось вам, а не Херсон!" - так підписав фотографію шоумен.

Це красномовне фото викликало масу позитивних коментарів і підтримку з боку передплатників.