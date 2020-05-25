Андрей Богдан с песиком за 1000 евро снова оконфузился: видео попало в сеть

Андрей Богдан вместе со своей собакой посетил Киевский зоопарк, где насмешил публику своим общением с белым козлом. Он потягал за уши животное в контактной зоне питомника и приговаривал при этом: "Козлина ты дурная". Видео инцидента опубликовали в социальной сети Facebook.

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан посетил Киевский зоопарк в компании со своей собакой. Стоит отметить, что он не придерживался карантинных правил и находился в общественном месте без маски и перчаток. Однако у него под мышкой была его любимая собачка.

На видео, которое опубликовал журналист Роман Сухан видно, как Андрей Богдан прогуливается по контактной зоне зоопарка, где разрешено кормить и гладить животных. Во время общения с белым козлом у Богдана возникло недоразумение. Животное выхватило у ребенка целый стакан угощения, так как малыш стоял слишком близко к ограде.

Андрей Богдан схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку, а потом щелкнул животное по уху и сказал: "Козлина ты дурная". А после этого экс-глава ОП попытался покатать на козле свою собачку.

"Устал от политиков – пошел в зоопарк. Встретил Богдана. Кстати, в зоопарке толпище народу. О карантине точно никто не думает, особенно в длинной очереди в кассу. Почти все без масок", - так подписал видео автор.

Андрей Богдан оконфузился в зоопарке

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Богдан назвал имя следующего президента Украины.