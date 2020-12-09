Андреевскую церковь откроют после 5-летнего ремонта: фото и видео изнутри

Андреевская церковь в Киеве (фото: pixabay)

Андреевскую церковь в Киеве откроют уже 12 декабря, а на 13 декабря - День памяти Андрея Первозванного - запланирована первая служба в храме. Величественный киевский храм, построенный в XVIII веке стиле елизаветинского барокко был закрыт на реставрацию почти пять лет назад.

Появились фото и видео изнутри храма, который готовится демонстрировать посетителям свое величие. Об этом пишет Апостроф. Открытие храма произойдет онлайн в субботу, но воскресная служба пройдет с посетителями.

Уже 15 декабря Андреевская церковь откроется для экскурсий. Храм смогут посетить все желающие.

Сейчас в помещении все еще работают реставраторы. Но последние отделочные работы уже завершаются.

Андреевскую церковь откроют после реставрации (фото: apostrophe.ua)

За время работ полностью отреставрировали всю живопись, иконы и иконостас, почистили лепнину, отшлифовали пол. Кроме того ремонтники заменили инженерные сети, провели новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, заменили окна.

Интересно, что немецкие технологи с помощью компьютерного анализа помогли найти аутентичный цвет стен XVIII века. И прежде, чем перекрашивать стены, было сделано 36 тестовых выкрасок.

Андреевскую церковь готовят к открытию (фото: apostrophe.ua)

Отметим, что православный храм был построен в честь апостола Андрея Первозванного в стиле елизаветинского барокко в 1747-1753 годах на Андреевской горе.

Андреевскую церковь откроют 12 декабря (видео: apostrophe.ua)

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