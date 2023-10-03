UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Андре Тан розповів про особливості стилю Old Money, який зараз в тренді

Андре Тан пояснив, що таке стиль Old Money (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Стиль Old Money - став дуже популярним за останній час, але чи всі знають, його тонкощі та особливості? Загально відомо лише те, що цей стиль більш класичний і спокійний.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис українського модельєра Андре Тана в Instagram розповідає, що собою представляє стиль Old Money та які особливості він має.

Що таке Old Money

Це модний напрямок, який є дуже стриманим і спокійним. Old Money вважається трохи аристократичним, тому яскравих кольорів він не передбачає - лише глибокі пастельні відтінки. 

Великі або просто дуже видимі етикетки від брендів також не вітаються в Old Money, оскільки це стиль аристократичний - він не має хвалитися цінниками та брендами. 

В Old Money є місце лише класиці, жодних елементів з іншого напряму і близько з ним бути не має. 

Як пише у своєму дописі Андре Тан - ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть - чудовий вибір. А принт може бути, але мінімалістичний. Наприклад, смужка або горох. 

Стиль Old Money (фото: pinterest)

Правила складання образів в стилі Old Money

Першим правилом для вдалого образу є вибір кольору. Андре Тан радить обирати пастельні відтінки, оскільки вони зроблять ваш вигляд розкішним. А ось змішувати багато кольорів не можна, адже це суперечить правилам стилю. 

Правило друге - варто прибрати зі свого гардероба деталізацію та фасон одягу оверсайз. Це не є частиною стилю Old Money, проте можна додати міні-довжину. Але в такому випадку, за словами Андре Тана, вибір міні наряду має бути урівноважений зі стриманим жакетом. 

Третє правило - ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, брюки зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу. Тож, варто навчитися їх вибирати. 

Правило четверте - слідкуйте за неакуратностями на речах, зачіпки, котушки - все це знецінює ваш образ. Модельєр радить обирати речі зі щільних тканин. 

П’яте правило - вибір аксесуарів. Тут головне не перестаратися, пам’ятаємо про лаконічність. Аксесуари краще підбирати в тон образу. Перлові прикраси, ободки та атласні резинки для волосся - допоможуть створити грамотний акцент для стилю Old Money.

Стиль Old Money (фото: pinterest)

Раніше ми писали про те, що Андре Тан показав ідеї стильних образів на осінь.

А також розповідали про те, що Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Танмодельєр