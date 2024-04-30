Андре Тан розказав, що не можна вдягати на Великдень

Українці 5 травня будуть святкувати Великдень. У цей день всі намагаються ошатно вдягнутися, бо це велике свято. Дизайнер Андре Тан розказав, як не варто вдягатися на Великдень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис експерта у моді в Instagram.
Уникайте одягу чорного кольору
Чорний, коричневий, сірий - краще залишити на будні дні.
Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках краще залишити для інших виходів у світ.
Дизайнер радить в цей день зробити вибір на користь більш спокійних і ніжних кольорів. Зверніть увагу на натуральні та пастельні тканини.
Андре запевняє, що цей зовсім недоречний у таке світле свято.
Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна - відкладіть на інший випадок. Віддайте перевагу більш елегантним і стриманим образам.
Нагадаємо, що Андре Тан показав, як світові дизайнери надихнулись українською культурою.
Також дизайнер розповідав, які існують архетипи людей і як від них залежить наш стиль.