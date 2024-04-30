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Андре Тан розказав, що не можна вдягати на Великдень

Андре Тан розказав, що не варто вдягати на Великдень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці 5 травня будуть святкувати Великдень. У цей день всі намагаються ошатно вдягнутися, бо це велике свято. Дизайнер Андре Тан розказав, як не варто вдягатися на Великдень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис експерта у моді в Instagram.

Що не радить вдягати дизайнер

Уникайте одягу чорного кольору

Чорний, коричневий, сірий - краще залишити на будні дні.

Не вдягайте занадто відкритий або обтягуючий одяг

Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках краще залишити для інших виходів у світ.

Відмовтеся від одягу з яскравим принтом

Дизайнер радить в цей день зробити вибір на користь більш спокійних і ніжних кольорів. ‍Зверніть увагу на натуральні та пастельні тканини.

Забудьте про рвані елементи та дірки

Андре запевняє, що цей зовсім недоречний у таке світле свято.

Не обирайте занадто короткий одяг

Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна - відкладіть на інший випадок. Віддайте перевагу більш елегантним і стриманим образам.

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Андре ТанПасха