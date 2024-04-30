Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху

Украинцы 5 мая будут праздновать Пасху. В этот день все стараются нарядно одеться, потому что это большой праздник. Дизайнер Андре Тан рассказал, как не стоит одеваться на Пасху.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост эксперта в моде в Instagram.
Избегайте одежды черного цвета
Черный, коричневый, серый - лучше оставить на будние дни.
Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках лучше оставить для других выходов в свет.
Дизайнер советует в этот день сделать выбор в пользу более спокойного и нежного цвета. Обратите внимание на натуральные и пастельные ткани.
Андре уверяет, что этот совсем неуместен в такой светлый праздник.
Мини-юбки, шорты и платья выше колена - отложите на другой случай. Предпочтите более элегантным и сдержанным образам.
Напомним, Андре Тан показал, как мировые дизайнеры вдохновились украинской культурой.
Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.