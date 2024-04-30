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Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху

Вторник 30 апреля 2024 08:45
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Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху Андре Тан рассказал, что не стоит надевать на Пасху (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

Украинцы 5 мая будут праздновать Пасху. В этот день все стараются нарядно одеться, потому что это большой праздник. Дизайнер Андре Тан рассказал, как не стоит одеваться на Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост эксперта в моде в Instagram.

Что не советует одевать дизайнер

Избегайте одежды черного цвета

Черный, коричневый, серый - лучше оставить на будние дни.

Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на ПасхуНе надевайте слишком открытую или обтягивающую одежду

Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках лучше оставить для других выходов в свет.

Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на ПасхуОткажитесь от одежды с ярким принтом

Дизайнер советует в этот день сделать выбор в пользу более спокойного и нежного цвета. ‍Обратите внимание на натуральные и пастельные ткани.

Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на ПасхуЗабудьте о рваных элементах и дырках

Андре уверяет, что этот совсем неуместен в такой светлый праздник.

Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на ПасхуНе выбирайте слишком короткую одежду

Мини-юбки, шорты и платья выше колена - отложите на другой случай. Предпочтите более элегантным и сдержанным образам.

Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху

Напомним, Андре Тан показал, как мировые дизайнеры вдохновились украинской культурой.

Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.

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