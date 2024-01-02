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Андре Тан розказав, як українцям заспокоїтися та відновити сили після обстрілів

Фото: Андре Тан порадив, як заспокоїтися (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Людмила Жукова

Після масштабних ракетних обстрілів багато українців почувається розгубленими та безпорадними. Дизайнер Андре Тан розказав, як заспокоїтися після безсонних ночей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram модельєра.

"Коли ми спокійно спимо чи займаємося своїми справами, і несподівано лунає гучний вибух, здається, що серце вистрибне. Накриває страх за своє життя, близьких, відчуття, що ти нічого не можеш з цим зробити. Бажання одне, щоб скоріше все скінчилося. А потім, потрібно йти на роботу, мати сили працювати", - написав Андре Тан.

Як себе швидко заспокоїти та відновити сили?

Для того, щоб привести дихання і серцебиття в спокійний режим, треба зробити вправу "Дихання по квадрату". Зробіть глибокий вдох (4 сек.), затримайте дихання (4 сек.), видох (4 сек.), затримайте дихання (4 сек). Повторіть декілька разів.

Щоб повернути собі хоч якийсь контроль над ситуацією, треба уявити над собою захисний, енергетичний купол, який захищає, оберігає вас.

Після чергового вибуху зробіть глибокий видох, подякуйте, що живі. Пам’ятаєте, як в дитинстві, коли щось накоїли, а нам від батьків "не влетіло", "пронесло". Ми видихаємо з полегшенням, відчуваємо заспокоєння.

Пам’ятайте правило 2 стін.

Вірте в ЗСУ.

Зробіть декілька справ, які нас наповнюють. Вдихайте запахи, сповільнюйтесь, насолоджуйтесь моментом. Приємна музика, обійми, пустощі з домашніми улюбленцями, природа надихає своєю красою.

Піклуйтеся про своє тіло. Йому потрібна достатня кількість води, сну, свіжого повітря, корисної їжі та фізичної активності.

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Андре Тан