Андре Тан рассказал о воспитании дочери: существует три запрета

По словам дизайнера, дочери не разрешается смотреть телевизор, она узнала о том, что у нее известный отец только в детском саду. Девочке также не разрешают пользоваться интернетом и за шесть лет она ни разу не ела конфет.

"Она не знает, что такое сладкое. И она не хочет. Я ей предлагал, а она отвечает: "Папа, я не хочу". Как можно хотеть того, что ты никогда в жизни не пробовал", - рассказал Андре Тан.

Он также признался, что рос в обычной советской семье, где не проявляли своих эмоций по отношению к детям. Но сейчас он понимает, что по-другому родители не могли, ведь их тоже так воспитывали.

"Мое общение с дочерью - это 100% наоборот. Я четко знаю, как хочу воспитать свою дочь, моя Соня купается в любви. Я ей всегда говорю, дорогая, у тебя всегда будут самые красивые платья в мире, но для меня важно, чтоб она выросла не "золотой молодежью", я стараюсь сформировать в ней правильные ценности", - отметил он.

Тогда ему не придется переживать, что девочка попадет в плохую компанию. Он также отметил, что будет поддерживать любое решение дочери, чем она захочет заниматься, когда вырастет. Ему важно, чтобы она получала удовольствие от жизни.

"Я считаю, моя главная задача, дать дочери крутое образование и заложить правильные качества по отношению к людям, окружению, с детства", - заявил Анде Тан.

Андре Тан рассказал о воспитании дочери (видео: YouTube)