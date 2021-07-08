Андре Тан розповів про виховання доньки: існує три заборони

За словами дизайнера, дочці не дозволяється дивитися телевізор, вона дізналася про те, що у неї відомий батько тільки в дитячому саду. Дівчинці також не дозволяють користуватися інтернетом і за шість років вона жодного разу не їла цукерок.

"Вона не знає, що таке солодке. І вона не хоче. Я їй пропонував, а вона відповідає:"Тато, я не хочу". Як можна хотіти того, що ти ніколи в житті не куштував", - розповів Андре Тан.

Він також зізнався, що зростав у звичайній радянській родині, де не проявляли своїх емоцій щодо дітей. Але зараз він розуміє, що по-іншому батьки не могли, адже їх теж так виховували.

"Моє спілкування з дочкою - це 100% навпаки. Я чітко знаю, як хочу виховати свою дочку, моя Соня купається в любові. Я їй завжди кажу, дорога, у тебе завжди будуть найкрасивіші плаття у світі, але для мене важливо, щоб вона виросла не "золотою молоддю", я намагаюся сформувати в ній правильні цінності", - зазначив він.

Тоді йому не доведеться переживати, що дівчинка потрапить в погану компанію. Він також зазначив, що буде підтримувати будь-яке рішення дочки, чим вона захоче займатися, коли виросте. Йому важливо, щоб вона отримувала задоволення від життя.

"Я вважаю, моя головна задача, дати дочці круту освіту і закласти правильні якості щодо людей, оточенню, з дитинства", - заявив Анде Тан.

Андре Тан розповів про виховання доньки (відео: YouTube)