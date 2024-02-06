Андре Тан показав, як світові дизайнери надихнулись українською культурою: стильне відео

Колекція Jean Paul Gaultie з українськими мотивами

За словами модельєра, після відвідання Євробачення у 2005 році в Києві Жан-Поль Готьє створив надзвичайно красиві колекції, в яких вплив традиційного українського костюма було важко не помітити.

Він надихався українською культурою неодноразово - українські мотиви легко впізнати в колекції "Gaultier" осінь-зима 2005-2006 "Haute Couture" та весна-літо 2006 "Pret-a-porter".

Андре Тан зазначив, що кожен образ на шоу "Gaultier" осінь-зима 2005-2006 "Haute Couture" мав українську назву, а всі сектори в залі були названі на честь українських регіонів.

"Уявіть себе - сидиш собі у зоні Прикарпаття, Буковина чи Слобожанщини. У зимовій колекції "Haute Couture" Жан-Поль Готьє поєднав національний одяг зі шкірою та гуцульськими жилетами. Дуже гарна ця колекція вийшла", - йдеться у повідомленні.

Колекція Jean Paul Gaultier весна-літо 2006 "pret-a-porter" була насичена етноелементами. Основну частину літньої колекції складали сукні з вишивкою і блузи, тобто по суті українські вишиванки.

Зокрема, шиї дівчат прикрашали намиста та чокери, а волосся - імітація калини.

Дизайнер зазначив, що українська культура настільки самобутня і глибока, що вона не може не надихати, тому не дивно, що ще у 2006 році Жан-Поль Готьє став її фанатом.