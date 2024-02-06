Андре Тан показал, как мировые дизайнеры вдохновились украинской культурой: стильное видео

Коллекция Jean Paul Gaultie с украинскими мотивами

По словам модельера, после посещения Евровидения в 2005 году в Киеве Жан-Поль Готье создал очень красивые коллекции, в которых влияние традиционного украинского костюма было трудно не заметить.

Он вдохновлялся украинской культурой неоднократно - украинские мотивы легко узнать в коллекции "Gaultier" осень-зима 2005-2006 "Haute Couture" и весна-лето 2006 "Pret-a-porter".

Андре Тан отметил, что каждый образ шоу "Gaultier" осень-зима 2005-2006 "Haute Couture" имел украинское название, а все секторы в зале были названы в честь украинских регионов.

"Представьте себя - сидишь себе в зоне Прикарпатья, Буковина или Слобожанщини. В зимней коллекции "Haute Couture" Жан-Поль Готье соединил национальную одежду с кожей и гуцульскими жилетами. Очень хорошая эта коллекция получилась", - говорится в сообщении.

Коллекция Jean Paul Gaultier весна-лето 2006 "pret-a-porter" была насыщена этноэлементами. Основную часть летней коллекции составляли платья с вышивкой и блузы, то есть, по сути, украинские вышиванки.

В частности, шеи девушек украшали бусы и чокеры, а волосы - имитация калины.

Дизайнер отметил, что украинская культура настолько самобытна и глубока, что она не может не вдохновлять, потому не удивительно, что еще в 2006 году Жан-Поль Готье стал ее фанатом.