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Андре Тан показал, как мировые дизайнеры вдохновились украинской культурой: стильное видео

Андре Тан рассказал, как украинская культура вдохновляет мировых дизайнеров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская культура - богата и неповторима, имеет много народных традиций, обрядов и обычаев. Она такая могутная, что даже мировые дизайнеры вдохновились ею и создали немало модной одежды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дизайнера Антре Тана.

Коллекция Jean Paul Gaultie с украинскими мотивами

По словам модельера, после посещения Евровидения в 2005 году в Киеве Жан-Поль Готье создал очень красивые коллекции, в которых влияние традиционного украинского костюма было трудно не заметить.

Он вдохновлялся украинской культурой неоднократно - украинские мотивы легко узнать в коллекции "Gaultier" осень-зима 2005-2006 "Haute Couture" и весна-лето 2006 "Pret-a-porter".

Андре Тан отметил, что каждый образ шоу "Gaultier" осень-зима 2005-2006 "Haute Couture" имел украинское название, а все секторы в зале были названы в честь украинских регионов.

"Представьте себя - сидишь себе в зоне Прикарпатья, Буковина или Слобожанщини. В зимней коллекции "Haute Couture" Жан-Поль Готье соединил национальную одежду с кожей и гуцульскими жилетами. Очень хорошая эта коллекция получилась", - говорится в сообщении.

Коллекция Jean Paul Gaultier весна-лето 2006 "pret-a-porter" была насыщена этноэлементами. Основную часть летней коллекции составляли платья с вышивкой и блузы, то есть, по сути, украинские вышиванки.

В частности, шеи девушек украшали бусы и чокеры, а волосы - имитация калины.

Дизайнер отметил, что украинская культура настолько самобытна и глубока, что она не может не вдохновлять, потому не удивительно, что еще в 2006 году Жан-Поль Готье стал ее фанатом.

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