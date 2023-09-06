UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Андре Тан показав ідеї стильних образів на осінь: фотоприклади

Стильні образи на осінь від Андре Тана (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Коли на вулиці стає прохолодніше і сонце все менше радує око, потрібно активно готувати себе до холодного сезону, придивляючись до нових речей, взуття та аксесуарів. Тому саме час подивитися на найстильніші жіночі образи для повсякденного життя.

Найтрендовіші з них український дизайнер Андре Тан показав у своєму Instagram.

Складайте образ з базового елементу

Стиліст радить почати з основи, такої як джинси, штани або однотонна трикотажна сукня.

"Якісна база - це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це", - зазначив Андре Тан.

До сукні чудові підійдуть черевички. В результаті образ виглядатиме ще цікавіше.

Модний образ на осінь з трикотажною сукнею (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Поєднуйте різні матеріали

Шкіра, замша, шерсть, бавовна - обирайте та поєднуйте їх. Вони чудово комбінуються між собою в осінню пору року.

Такий базовий образ завжди буде підходити для будь-якої події.

Модний образ на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Доповнюйте образ аксесуарами

Андре Тан розповів, що саме аксесуари допомагають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та різноманітні прикраси.

Чудово поєднується светр, брюки та кеди. А зробити образ цікавим та стильним можна за допомогою золотих сережок-кілець.

Стильний осінній образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильне взуття

Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери або зручні кросівки - це все стильні варіанти цієї осені.

Спідниця плісе чи мініспідниця в клітинку чудово поєднуються з лоферами та білими шкарпетками.

Модний осінній образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше Андре Тан показував, який верхній одяг буде в тренді цієї осені.

Також стиліст називав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Таносіньстиль жизни