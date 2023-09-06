Андре Тан показав ідеї стильних образів на осінь: фотоприклади

Складайте образ з базового елементу

Стиліст радить почати з основи, такої як джинси, штани або однотонна трикотажна сукня.

"Якісна база - це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це", - зазначив Андре Тан.

До сукні чудові підійдуть черевички. В результаті образ виглядатиме ще цікавіше.

Модний образ на осінь з трикотажною сукнею (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Поєднуйте різні матеріали

Шкіра, замша, шерсть, бавовна - обирайте та поєднуйте їх. Вони чудово комбінуються між собою в осінню пору року.

Такий базовий образ завжди буде підходити для будь-якої події.

Модний образ на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Доповнюйте образ аксесуарами

Андре Тан розповів, що саме аксесуари допомагають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та різноманітні прикраси.

Чудово поєднується светр, брюки та кеди. А зробити образ цікавим та стильним можна за допомогою золотих сережок-кілець.

Стильний осінній образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильне взуття

Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери або зручні кросівки - це все стильні варіанти цієї осені.

Спідниця плісе чи мініспідниця в клітинку чудово поєднуються з лоферами та білими шкарпетками.

Модний осінній образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)