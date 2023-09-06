Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Составляйте образ из базового элемента

Стилист советует начать с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное трикотажное платье.

"Качественная база - это уже половина стильного образа, помните об этом", - отметил Андре Тан.

К платью отличные подойдут ботиночки. В результате образ будет выглядеть еще интереснее.

Модный образ осени с трикотажным платьем (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сочетайте разные материалы

Кожа, замша, шерсть, хлопок - выбирайте и сочетайте их. Они прекрасно комбинируются между собой в осеннее время года.

Такой базовый образ всегда будет подходить для любого события.

Модный образ на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дополняйте образ аксессуарами

Андре Тан рассказал, что аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и всевозможные украшения.

Прекрасно сочетается свитер, брюки и кеды. А сделать образ интересным и стильным можно с помощью золотых серьг-колец.

Стильный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильная обувь

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки - это все стильные варианты этой осенью.

Юбка плисе или мини-юбка в клетку прекрасно сочетаются с лоферами и белыми носками.

Модный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)