RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Стильные образы на осень от Андре Тана (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Когда на улице становится прохладнее и солнце все меньше радует глаз, нужно активно готовить себя к холодному сезону, присматриваясь к новым вещам, обуви и аксессуарам. Поэтому самое время посмотреть на самые стильные женские образы для повседневной жизни.

Самые трендовые из них украинский дизайнер Андре Тан показал в своем Instagram

Составляйте образ из базового элемента

Стилист советует начать с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное трикотажное платье.

"Качественная база - это уже половина стильного образа, помните об этом", - отметил Андре Тан.

К платью отличные подойдут ботиночки. В результате образ будет выглядеть еще интереснее.

Модный образ осени с трикотажным платьем (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сочетайте разные материалы

Кожа, замша, шерсть, хлопок - выбирайте и сочетайте их. Они прекрасно комбинируются между собой в осеннее время года.

Такой базовый образ всегда будет подходить для любого события.

Модный образ на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дополняйте образ аксессуарами

Андре Тан рассказал, что аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и всевозможные украшения.

Прекрасно сочетается свитер, брюки и кеды. А сделать образ интересным и стильным можно с помощью золотых серьг-колец.

Стильный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильная обувь

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки - это все стильные варианты этой осенью.

Юбка плисе или мини-юбка в клетку прекрасно сочетаются с лоферами и белыми носками.

Модный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан показывал, какая верхняя одежда будет в тренде этой осенью.

Также стилист называл 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Таносіньстиль жизни