Андре Тан показав з чим можна носити худі: добірка модних образів

Зазвичай люди віддають перевагу зручним та затишним речам. Майже кожна дівчина має у своєму гардеробі худі, яке є дуже комфортним. Однак, потрібно знати, з чим носити цю річ, щоб виглядати стильно.
Про це розповів український дизайнер Андре Тан в Instagram.
Найпопулярнішою комбінацією з худі є кросівки, спортивні штани та джинси. Однак, Андре Тан вирішив відійти від звичних стилізацій та розповів, що завдяки худі можна створити вишуканий та елегантний образ.
Він зазначив, що знадобиться класичний оверсайз жакет в чорному, сірому кольорі чи в клітинку. Поєднати його можна зі штанами прямого крою. Це допоможе створити образ, який буде актуальним впродовж усього сезону.
За словами Андре Тана, кросівки додадуть трохи фривольності вигляду, а якщо взути підбори, то вони зроблять образ дуже елегантним.
Окрім того, тандем худі та брючного костюма буде виглядати дуже стильно. Такий образ можна вписати у діловий стиль, якщо ваш робочий дрес-код не занадто консервативний.
Андре Тан розповів, як правильно поєднувати худі (instagram.com/andre_tan_official)
Дизайнер радить дотримуватись балансу в палітрі кольорів. До костюма потрібно підібрати худі нейтральних кольорів.
Також можна поєднувати худі зі спідницею. Антре Тан радить обирати спідницю олівець, спідницю максі чи міні довжини.
"Цікаво виглядатиме поєднання худі зі спідницею плісе, шкіряною чи з воланами або бахромою", - додав дизайнер.
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