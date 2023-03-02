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Андре Тан показал с чем можно носить худи: подборка модных образов

Как правильно совмещать худи (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно люди предпочитают удобные и уютные вещи. Почти каждая девушка имеет в своем гардеробе худи, которое очень комфортное. Однако нужно знать, с чем носить эту вещь, чтобы выглядеть стильно.

Об этом рассказал украинский дизайнер Андре Тан в Instagram.

С жакетом

Самой популярной комбинацией с худи есть кроссовки, спортивные штаны и джинсы. Однако Андре Тан решил отойти от привычных стилизаций и рассказал, что благодаря худе можно создать изысканный и элегантный образ.

Как правильно совмещать худи (instagram.com/andre_tan_official)

Он отметил, что понадобится классический оверсайз жакет в черном, сером цвете или в клетку. Соединить его можно с брюками прямого кроя. Это поможет создать образ, который будет актуален на протяжении всего сезона.

Андре Тан рассказал, как стильно совмещать худи (instagram.com/andre_tan_official)

По словам Андре Тана, кроссовки придадут немного фривольности виду, а если обуть каблуки, то они сделают образ очень элегантным.

Кроме того, тандем худи и брючного костюма будет выглядеть очень стильно. Такой образ можно вписать в деловой стиль, если ваш рабочий дресс-код не слишком консервативен.

Андре Тан рассказал, как правильно совмещать худи (instagram.com/andre_tan_official)

Дизайнер советует соблюдать баланс в цветовой палитре. К костюму нужно подобрать худи нейтральных цветов.

Андре Тан рассказал, как правильно совмещать худи (instagram.com/andre_tan_official)

Худи с юбкой

Также можно совмещать худи с юбкой. Антре Тан советует выбирать юбку карандаш, юбку макси или мини длины.

"Интересно будет выглядеть сочетание худи с юбкой плиссе, кожаной или с воланами, или бахромой", - добавил дизайнер.

Худи можно сочетать с юбками (instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан показывал 5 вещей, которые должны быть в каждом шкафу весной 2023 года.

Также мы писали, какие стильные вещи нужно обязательно добавить к гардеробу.

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Андре Тандизайнер