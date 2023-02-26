Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

Речі у стилі 60-х

Тут рулять зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі.

"Якщо хочете виглядати ефектно, рекомендую придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі або Одрі", - пише дизайнер.

Штани з накладними кишенями

Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями.

Байкерська тема

Мотоциклетна куртка - один із головних елементів байкерського стилю. Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни.

Квіти на одязі

Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.

Плісовані речі

Спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни пліссе залишиться актуальним. Спідниці, сукні, костюми - вибір речей у плісі дуже великий, тож сміливо обирайте, що вам до душі.

Всі скриншоти: instagram.com/andre_tan_official