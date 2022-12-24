Андре Тан підбив модні підсумки 2022 року: які образи стали найпопулярніші

2022 рік добігає кінця і зазвичай усі люди підбивають підсумки того, що з ними сталось або що їм вдалось зробити за цей період. Це і зробив стиліст Андре Тан, який підбив модні підсумки року та назвав тренди, які залишаться з нами в наступному році.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram .

Модні підсумки 2022 року

За його словами, фешн індустрія запропонувала дуже багато трендів цьогоріч.

"Було дуже складно виділити кілька, але я підібрав найзначущіші", - каже Андре Тан.

Штани карго

Це вільні штани у стилі мілітарі увірвалися до фешн світу цього року. Вони зручні, практичні та мають дуже ефектний вигляд, через свою брутальність на жіночій фігурі.

Також їхній вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали однієї з базових речей у гардеробі багатьох.

Тренд 2022 року - штани карго (instagram.com/andre_tan_official)

Тотал лук

Монохромні образи або тотал луки знайшли безліч застосувань цього року як у повсякденному стилі, так і у вечірніх аутфітах. Все тому, що вони мають ефектний та лаконічний вигляд.

Такі луки не лише про однотонні комбінації, джинсовий та шкіряний тотал луки є не менш актуальними трендами.

Андре Тан каже, що вони будуть популярні й наступного року.

Тренд 2022 року - тотал лук (instagram.com/andre_tan_official)

Анімалістичні принти

Тваринні принти - поза часом. Тигр був символом цього року і це стало визначним фактором, особливо леопардові, набули неабиякої популярності.

Анімалістичні принти стали трендом 2022 року (instagram.com/andre_tan_official)

Костюми вільного крою

Фаворит багатьох став костюм вільного крою. Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними жакетами, стали трендовими моделі креативного крою - з асиметричними жакетами та незвичайними штанами.

"Тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими звабливими, надаючи витонченості та тендітності жіночому тілу", - каже стиліст.

Тренд 2022 року - костюми вільного крою (instagram.com/andre_tan_official)

Вирізи

Цьогоріч популярною стала модна тенденція на вирізи чи cut-outs. Андре Тан каже, що це прояв жіночності.

Однак, особливо популярними стали луки з незвичайними вирізами, які розташовувалися у незвичних місцях одягу, мали складну форму та мали оригінальний вигляд.

Тренд 2022 року - вирізи на одязі (instagram.com/andre_tan_official)