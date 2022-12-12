Темні кольори та яскраві елементи: Андре Тан розказав, що варто одягнути в новорічну ніч

Новорічна ніч - це завжди початок чогось нового із присмаком магії, тому, звісно, хочеться мати неперевершений вигляд. Особливо це притаманно жінкам, які ретельно добирають святкові образи.

На що звернути уваги під час вибору образу?

На думку Андре Тана, Кролик любить тих, хто готується до нього наперед.

"Наступний 2023 - Чорного Водяного Кролика. Саме цей опис найкраще передає головні кольори свята: чорний та темно-синій", - пише стиліст.

Темні кольори рулять

Чорний - не лише вічна класика, а й флер таємничості та загадки. Образ femme fatale ідеально підкреслить сукні з оксамиту або асиметрія. Колір настільки класичний, наскільки пластичний у використанні.

Можна впевнено відходити від концепції "маленької чорної сукні", граючи з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір'я, блискітки та сітку.

Образ femme fatale часто використовували у старих фільмах (кадр із фільму "Вбивці" 1964 року)

Новорічні зірки

Кажуть, що саме перлово-білі та жовті кольори у 2023 будуть вважатися "щасливими". Грайливим акцентом до образу стане поділ із бахроми. Також цікавим варіантом стануть елементи з пір'ям у цих відтінках.

Незалежні етюди у синіх тонах

Синій асоціюється з потягом до пригод та незалежністю. Зустріти цей Новий рік у синьому штанному костюмі - запорука впевненості у собі.

До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами, про які згадано вище. Тому можете комбінувати кольори, щоб на 100% задовольнити Кролика.

Чорний Водяний Кролик любить синій колір (фото: izi.ua)

Спокій і виваженість

Це бажання є дуже актуальним для всіх українців. У новорічну ніч втілити його можна в блакитному кольорі, особливо в небесних відтінках.

З тканин краще обирати шовк та оксамит. Також не забувайте про плісировані спідниці асиметричні сукні, блискітки та пір'я.