Андре Тан подвел модные итоги 2022 года: какие образы стали самыми популярными

2022 год подходит к концу и обычно все люди подводят итоги того, что с ними произошло или что им удалось сделать за этот период. Это и сделал стилист Андре Тан, подведший модные итоги года и назвал тренды, которые останутся с нами в следующем году.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram .

Модные итоги 2022 года

По его словам, фэшн индустрия предложила очень много трендов в этом году.

"Было очень сложно выделить несколько, но я подобрал самые значимые", - говорит Андре Тан.

Брюки карго

Это свободные штаны в стиле милитари ворвались в фэшн мира в этом году. Они удобны, практичны и выглядят очень эффектно, из-за своей грубости на женской фигуре.

Также их свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и потому неудивительно, что они стали одной из базовых вещей в гардеробе многих.

Тренд 2022 года - штаны карго (instagram.com/andre_tan_official)

Тотал лук

Монохромные образы или тотал луки нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах. Все потому, что они выглядят эффектно и лаконично.

Такие луки не только об однотонных комбинациях, джинсовый и кожаный тотал луки являются не менее актуальными трендами.

Андре Тан говорит, что они будут популярны и в следующем году.

Тренд 2022 года - тотал лук (instagram.com/andre_tan_official)

Анималистические принты

Животные принты - вне времени. Тигр был символом в этом году и это стало выдающимся фактором, особенно леопардовые, приобрели незаурядную популярность.

Анималистические принты стали трендом 2022 года (instagram.com/andre_tan_official)

Костюмы свободного кроя

Фаворит многих стал костюм свободного кроя. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными жакетами, стали трендовыми модели креативного кроя - с асимметричными жакетами и необычными брюками.

"Тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изяществу и хрупкости женскому телу", - говорит стилист.

Тренд 2022 года - костюмы свободного кроя (instagram.com/andre_tan_official)

Вырезы

В этом году популярной стала модная тенденция на вырезы или cut-outs. Андре Тан говорит, что это проявление женственности.

Однако, особенно популярными стали луки с необычными вырезами, которые располагались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.

Тренд 2022 года - вырезы на одежде (instagram.com/andre_tan_official)