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Андре Тан откровенно рассказал о банкротстве и долге в 36 миллионов: "не понимал, что делать"

Автор: Роман Мирончук

Андре Тан признался, что во время пандемии у него произошли серьезные финансовые проблемы, которые привели к банкротству и долгу в 36 миллионов гривен.

Об этом известный украинский дизайнер рассказал в программе Маши Ефросининой "Экзамен".

После пандемии на три месяца закрылись все магазины Андре Тана. При этом ему необходимо было платить за аренду помещений и коммунальные услуги, а это огромные деньги.

Также его покинула команда, которую он собирал годами, поскольку дизайнеру нечем было платить им зарплату.

"Плюс ко всему фабрики работают, все отшивают, а прибыли нет. Мало того, ты не понимаешь, будут ли люди покупать одежду, и что вообще захотят люди после того, как они просидели больше трех месяцев дома", - признался Андре Тан.

В этот момент дизайнер даже думал о том, чтобы поменять профессией и стать фотографом или дизайнером интерьера.

"Я вообще не понимал, что делать. В какой-то момент, я вообще перестал понимать, кто я, и что я, и зачем я. Я всерьез думал, чем буду заниматься. Была мысль, у меня прекрасный вкус, буду фотографировать. Люди всегда хотят фотографироваться. Или в крайнем случае, буду интерьерным дизайнером", - добавил он.

Андре Тан решил отправить всех своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Изначально он думал, что это будет только две недели, но потом карантин продлили еще на две недели и после снова. В тот момент все поняли, что это надолго.

"Банкротство - это когда ты не можешь выплатить по своим долгам, когда ты должен фабрикам, партнерам и банкам, но ты не можешь покрыть свои долги". – рассказал дизайнер.

Андре Тан рассказал о банкротстве (видео: YouTube)

Напомним, Андре Тан откровенно рассказал, почему распался его брак.

Ранее Андре Тан рассказал, как носить "коварный" красный цвет, чтобы он не испортил весь лук.

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банкротствоАндре Тан