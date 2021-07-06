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Андре Тан рассказал, как носить "коварный" красный цвет, чтобы он не испортил весь лук

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 20:09
Андре Тан рассказал, как носить "коварный" красный цвет, чтобы он не испортил весь лук Фото: Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красный цвет обожают многие женщины, а мужчины и вовсе не могут отвести вигляд от девушки в красном, согласны? Но этот цвет - очень коварный и при неправильном сочетании способе испортить весь лук.

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Как удачно сочетать красный цвет (простые правила)

Откажитесь от сочетания красный и черный. Оба эти цвета - самодостаточный и яркие, каждый из них способен перетянуть все внимание на себя.

Лучше нарядиться полностью в красный, но если выбираете обтягивающие костюмы, не забывайте, что они требуют идеальных форм и легко подчеркивают все недостаки фигуры.

Андре Тан рассказал, как носить &quot;коварный&quot; красный цвет, чтобы он не испортил весь лук

Еще одно коварное сочетание - коричневый и красный. Коричневый цвет может обладать холодным либо же теплым оттенком - а уже от этого будет зависеть, как он сможетаться с красным цветом. Главное правило такое: чем теплее и светлее коричневый, тем лучше он будет смотреть в сочетании с красным.

Андре Тан рассказал, как носить &quot;коварный&quot; красный цвет, чтобы он не испортил весь лук

Красный не обязательно должен доминировать. Красный цвет отлично сочетается с белым и серым, это сочетание подходит буквально всем женщинам.

Андре Тан рассказал, как носить &quot;коварный&quot; красный цвет, чтобы он не испортил весь лук

А вот если хочется нарядиться ярко, чтобы от вас было не отвести глаз, стоит скомбинировать фиолетовый и красный.

Андре Тан рассказал, как носить &quot;коварный&quot; красный цвет, чтобы он не испортил весь лук

Андре Тан рассказал, как носить красный цвет (instagram.com/andre_tan_official/)

Раньше стилист рассказала, какие ошибки в одежде могут сделать из длинноногой модели "коротконожку".

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