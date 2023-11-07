Андре Тан показав наймодніші кольори 2024 року в одязі

Щороку інститут кольорів Pantone оголошує список трендових кольорів, за якими активно стежать дизайнери та виробники одягу, щоб не відставати і бути затребуваними кожного сезону.
Про те, які кольори будуть модними у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Андре Тана в Instagram.
Дизайнер зауважив, що Pantone вже опублікував добірку модних кольорів 2024 року на основі останніх показів у Нью-Йорку.
"Кольори можуть покращити чи погіршити настрій, здатні зачарувати нас і навіть можуть маніпулювати нашою свідомістю та поведінкою", - розповів цікавий факт дизайнер.
Також він додав, що було створено цілий інститут кольору - дослідницький центр компанії Pantone, який займається експериментальною роботою з кольором та визначає його вплив на моду, дизайн, інтер'єр, рекламу та кіно.
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"Навесні, як завжди, нам показують багато кольору, на відміну від насичених теплих кольорів осінньо-зимового сезону. Осінню 2023 року нам показували багато чорного, тому весна 2024 року, на контрасті, яскрава та жвава, багато чистого, відкритого кольору”, - розповів Тан.
Після свого короткого введення у світ кольорів 2024 року модельєр перелічив повний список з оригінальними назвами та розшифрував їх так, щоб зрозуміли підписники.
Андре зауважив, що йому подобається ця палітра. І, як завжди, всі ці кольори чудово поєднуються між собою.
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