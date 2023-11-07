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Андре Тан показал самые модные цвета одежды 2024 года

Андре Тан назвал модные цвета 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Ежегодно институт цветов Pantone объявляет список трендовых цветов, за которыми активно следят дизайнеры и производители одежды, чтобы не отставать и быть востребованными каждый сезон.

О том, какие цвета будут модными в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию Андре Тана в Instagram.

Андре Тан рассказал, какие цвета будут модными в 2024 году

Дизайнер отметил, что Pantone уже опубликовал подборку модных цветов 2024 года на основе последних показов в Нью-Йорке.

"Цвета могут улучшить или ухудшить настроение, способны очаровать нас и даже могут манипулировать нашим сознанием и поведением", - рассказал интересный факт дизайнер.

Также он добавил, что был создан целый институт цвета - исследовательский центр компании Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и определяет его влияние на моду, дизайн, интерьер, рекламу и кино.

Cкриншот

"Весной, как обычно, нам показывают много цвета, в отличие от насыщенных теплых цветов осенне-зимнего сезона. Осенью 2023 года нам показывали много черного, поэтому весна 2024 года, на контрасте, яркая и резвая, много чистого, открытого цвета", - рассказал Тан.

После своего короткого введения в свет цветов 2024 модельер перечислил полный список с оригинальными названиями и расшифровал их так, чтобы поняли подписчики.

Цвета 2024:

  • roibos tea - красно-коричневый
  • desert flower - цветок пустыни - нежный лосось
  • watercress - кресс-салат
  • marlin - теплый синий цвет тропического океана
  • chambray blue - синий шамбре - голубой со следом серого, очень красивый
  • mushroom - классический благородный оттенок, нейтральный и теплый
  • orangeade - оранжад - нежно-красно-оранжевый
  • mint - мята
  • lemon drop - лимонный леденец, очень классный акцентный цвет

Андре заметил, что ему нравится эта палитра. И, как обычно, все эти цвета прекрасно смешиваются между собой.

Ранее мы рассказывали о 5 украинских брендах, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

А также читайте наш материал где Андре Тан объяснил, в чем заключается важность моды.

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Андре Тантренди