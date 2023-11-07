Андре Тан показал самые модные цвета одежды 2024 года
Ежегодно институт цветов Pantone объявляет список трендовых цветов, за которыми активно следят дизайнеры и производители одежды, чтобы не отставать и быть востребованными каждый сезон.
О том, какие цвета будут модными в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию Андре Тана в Instagram.
Андре Тан рассказал, какие цвета будут модными в 2024 году
Дизайнер отметил, что Pantone уже опубликовал подборку модных цветов 2024 года на основе последних показов в Нью-Йорке.
"Цвета могут улучшить или ухудшить настроение, способны очаровать нас и даже могут манипулировать нашим сознанием и поведением", - рассказал интересный факт дизайнер.
Также он добавил, что был создан целый институт цвета - исследовательский центр компании Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и определяет его влияние на моду, дизайн, интерьер, рекламу и кино.
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"Весной, как обычно, нам показывают много цвета, в отличие от насыщенных теплых цветов осенне-зимнего сезона. Осенью 2023 года нам показывали много черного, поэтому весна 2024 года, на контрасте, яркая и резвая, много чистого, открытого цвета", - рассказал Тан.
После своего короткого введения в свет цветов 2024 модельер перечислил полный список с оригинальными названиями и расшифровал их так, чтобы поняли подписчики.
Цвета 2024:
- roibos tea - красно-коричневый
- desert flower - цветок пустыни - нежный лосось
- watercress - кресс-салат
- marlin - теплый синий цвет тропического океана
- chambray blue - синий шамбре - голубой со следом серого, очень красивый
- mushroom - классический благородный оттенок, нейтральный и теплый
- orangeade - оранжад - нежно-красно-оранжевый
- mint - мята
- lemon drop - лимонный леденец, очень классный акцентный цвет
Андре заметил, что ему нравится эта палитра. И, как обычно, все эти цвета прекрасно смешиваются между собой.
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