Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприклади

Джинси давно стали частиною жіночого гардеробу. Вони зручні, практичні, за їх допомогою можна створити багато різних образів - від ніжних до брутальних.
Які моделі джинсів залишаються актуальними у 2023 році, розповів стиліст Андре Тан у своєму Instagram.
За словами стиліста, це ті самі джинси з низькою талією, які ще нещодавно вважались застарілими. Справжні модниці знають - вони знову у тренді. Не бійтеся низької посадки, вона дуже круто виглядає при правильному комбінуванні речей.
Джинси на низькій посадці (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель - це джинси прямого крою. Це вже незмінна класика, тому обов’язково потрібно мати таку пару в гардеробі.
Дизайнери на Тижнях моди заявили, що джинси-скінні - більше не тренд. Мода на широкі джинси "мішкуватого" крою, хоч і не нова, але вони залишаються безумовними фаворитами майбутнього сезону. Можна обрати різні моделі: карго, палаццо, moms тощо.
Джинси у стилі "денім на денім" завдяки популярності екологічних тенденцій отримали нове життя. Багато брендів намагаються використовувати залишки тканин та старі вироби для створення нових речей.
Окрім традиційних відтінків джинсів - блакитного, синього і сірого, в нових колекціях можна побачити також кольоровий денім. Яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнить ваші образи.
Правильні джинси - це ті, що підходять саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно почуваєтесь. Однак не забувайте також і про актуальність моделей.
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